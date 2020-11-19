Городской голова Калуги объяснил проблемы с уборкой города после ледяного дождя

В ночь на 19 ноября на Калугу обрушился ледяной дождь. Дороги и тротуары покрылись коркой льда. И если на проезжей части водители быстро ее раскатали, то по тротуарам и дворам не пройти. Ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Работаем в особенных условиях. Ледяной дождь — сложное природное явление, буквально опоясывающее поверхность слоем плотного льда, - подчеркнул Денисов. - За прошедшую ночь трижды производилась посыпка улиц Калуги 1-й и 2-й категории, было использовано 729 тонн песко-соляной смеси и 29 тонн противоледного реагента. Уже с двух часов ночи началась обработка тротуаров, но продолжающийся дождь, порывы ветра до 17 м/с и снижение температуры привели к повторному обледенению.

На данный момент на улицы выведено 72 единицы спецтехники, утром на смену заступили 110 дорожных рабочих.

Глава калужской администрации говорит, что очистка тротуаров продолжается в приоритетном порядке.

- Особое внимание обращаю на ситуацию во дворах, - рассказал Денисов. - Управляющие компании должны оперативно отработать и внимательно отнестись к безопасности калужан, в противном случае применим все инструменты воздействия и штрафные санкции. Держу ситуацию на контроле.

Отметим, что за утро в калужский травмпункт уже обратились 30 человек. Троих из них пришлось госпитализировать.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В Калуге за утро 19 ноября произошло сразу 13 ДТП.