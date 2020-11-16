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В Калужской области больных коронавирусом начнут выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2020 18:56 1 908
В Калужской области больных коронавирусом начнут выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста

В Калужской области изменят правила выписки больных коронавирусом. Вечером в понедельник, 16 ноября, на заседании регионального оперативного штаба об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ.

Выздоровевших можно будет выписывать после получения одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а не двух, как было ранее.

А пациенты, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, после прохождения 14-дневного карантина при отсутствии признаков заболевания, могут покидать место изоляции без проведения лабораторного исследования на COVID-19, заявили в пресс-службе правительства.

Также Цкаев заверил, что медицинские организации необходимыми противовирусными препаратами и антибиотиками для лечения пациентов в условиях стационара обеспечены. Дефицита наиболее назначаемых лекарств в аптеках региона не имеется.

На заседании также обсудили режим работы всех медицинских лабораторий области.

- Они должны работать в три смены круглосуточно – это сегодня необходимо, - попросил заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ. - Уровень охвата тестами необходимо увеличить минимум до 200 в сутки на 100 тысяч населения.

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в нашем регионе подтвердили 138 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 14 033.

В больницах создано 2138 круглосуточных инфекционных коек, госпитализированы 1652 пациента. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 32, на кислородной поддержке – 548 человек. За последние сутки в стационар поступило 29 пациентов, при этом было выписано – 33. Свободных коек в регионе - 22,7%. Охват тестированием составил 186,3 на сто тысяч населения, в целом проведено 269 035 лабораторных исследований на коронавирус.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2020 18:56 1 908
Тэги: коронавирус общество алан цкаев здравоохранение константин горобцов
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