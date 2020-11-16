В Калужской области заболеваемость ОРВИ на 35,8% превысила эпидпорог

За последнюю неделю в Калужской области зафиксировано 9855 случаев ОРВИ. Это на 29% больше, чем за предыдущий период. Заболеваемость совокупного населения составила 98,3 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 35,8%, сообщает 16 ноября управление Роспотребнадзора по Калужской области. Госпитализированы 26 пациентов с ОРВИ.

Повышенная активность ОРВИ сохранилась только в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 115,9%. Показатель заболеваемости у взрослого населения составил 78,4 на 10 тысяч населения, при пороговом значении - 36,3.

Заболеваемость детского населения во всех возрастных группах значительно ниже эпидемического порога.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ отмечается в Дзержинском и Мещовском районах, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. - Случаев гриппа в Калужской области не было.

Непосредственно в Калуге за прошедшую неделю заболеваемость возросла по сравнению с предыдущей неделей на 35,5%. В областном центре эпидпорог превышен на 18%.

Частота госпитализации больных с симптомами ОРВИ примерно на уровне прошлой недели.

Тем временем

В Калужской области число пациентов с коронавирусом выросло до 3283. Подробности.