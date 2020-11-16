В Калужской области за сутки 138 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтверждены 138 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 033, сообщили KP40 в понедельник, 16 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса еще 47 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 653 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв на данный момент 97 жителей региона. Накануне, напомним, были подтверждены четыре летальных случая.

На лечении остаются 3283 человека.

По всей России за последние сутки выявили 22 778 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 948 603. Вылечились – 1 453 849, умерли – 33 489.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 16 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

А в понедельник студенты одного из вузов ушли на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Тем временем

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