В Калужской области студенты ИАТЭ перешли на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года

Как мы уже рассказывали, студенты КФ МГТУ имени Баумана в Калуге с 16 ноября продолжили очное обучение, хотя на прошлой неделе министерство образования и науки Калужской области сообщало о переходе на дистанционное. А вот в Обнинске другой федеральный вуз - ИАТЭ НИЯУ МИФИ – все-таки перешел на дистант до 6 февраля 2021 года.

- В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1402 от 11 ноября 2020 года «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ осуществлен переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на срок по 06 февраля 2021 года за исключением студентов медицинского факультета, - говорится в сообщении администрации обнинского вуза.

Школы Калужской области, напомним, с 16 ноября вернулись к обычной учебе.

15 ноября в Калужской области зафиксирован рекордный прирост больных коронавирусом. Также в регионе подтвердили четыре новые смерти.

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