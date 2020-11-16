В Калужской области 16 ноября возобновилась учеба в школах

В понедельник, 16 ноября, ученики всех школ Калужской области пошли на уроки. Учеба в очном формате возобновилась в Калуге, Обнинске, Боровском, Мосальском и Мещовском районе, где осенние каникулы продлялись на неделю.

Дополнительный отдых дети получили из-за большого количества болеющих учителей. Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ ранее рассказывал, что педагоги болеют и коронавирусом, и обычными ОРВИ. Сейчас ситуация улучшилась.

- Перевод школ на дистанционное обучение не планируется, - заявляют в министерстве образования и науки.

Напомним, со 2 по 8 ноября у школьников проходили плановые осенние каникулы. Затем в Калуге, Обнинске, Боровском, Мещовском и Мосальском районах их продлили еще на неделю - с 9 по 15 ноября.

Также в очном формате продолжит работать и КФ МГТУ имени Баумана. Хотя ранее министерство сообщало, что студентов отправляют на удаленку.

15 ноября в Калужской области зафиксирован рекордный прирост больных коронавирусом. Также в регионе подтвердили четыре новые смерти.

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