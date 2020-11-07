$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Образование

Калуга, Обнинск и еще три района Калужской области продлили осенние каникулы

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.11.2020 00:12 0 139
Калуга, Обнинск и еще три района Калужской области продлили осенние каникулы

В пятницу, 6 ноября, в Калужской области стало известно о продлении школьных каникул на неделю в Калуге, Обнинске и Боровском районе из-за большого количества болеющих коронавирусом учителей. Позже появилась информация, что также до 16 ноября не будут учиться дети в Мосальском и Мещовском районах. Об этом в интервью «Ника ТВ» заявил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

- Если в школах района есть реальная опасность заражения, то главы администраций могут принимать решение о продлении каникул, - приводит его слова телеканал. - Это касается и точечных решений по конкретным образовательным учреждениям даже в районах, в которых заболеваемость не так высока. Мы знаем о 23 таких школах в регионе, где болеют примерно 20% педсостава.

Министр отметил, что заболеваемость среди школьников всех возрастов не вызывает опасений, но тревожно за учителей, технических работников, других сотрудников образовательных учреждений. Сейчас на больничных находятся больше 700 человек педсостава.

При этом в региональном минобре пока не видят причин для возвращения дистанционного обучения после выхода с каникул.

- Мы рассматриваем эту дополнительную неделю с профилактической точки зрения, - подчеркнул Аникеев. - Мы надеемся, что за это время болеющие учителя смогут поправиться.

Отметим, что главы администраций других районов области также имеют право продлить каникулы в школах. Об этом ранее сообщал губернатор Владислав Шапша. Однако пока больше никто не сообщал о принятии такого решения. А представители Жуковского, Козельского, Тарусского и Бабынинского районов подтвердили, что у них учеба начнется 9 ноября. 

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

 

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.11.2020 00:12 0 139
Тэги: школа образование коронавирус александр аникеев владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
МегаФон становится совладельцем видеосервиса START
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Помощь юристов в Краснодаре
Исследование легких при коронавирусе
Машинное обучение в сфере IT технологий

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru