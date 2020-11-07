Калуга, Обнинск и еще три района Калужской области продлили осенние каникулы

В пятницу, 6 ноября, в Калужской области стало известно о продлении школьных каникул на неделю в Калуге, Обнинске и Боровском районе из-за большого количества болеющих коронавирусом учителей. Позже появилась информация, что также до 16 ноября не будут учиться дети в Мосальском и Мещовском районах. Об этом в интервью «Ника ТВ» заявил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

- Если в школах района есть реальная опасность заражения, то главы администраций могут принимать решение о продлении каникул, - приводит его слова телеканал. - Это касается и точечных решений по конкретным образовательным учреждениям даже в районах, в которых заболеваемость не так высока. Мы знаем о 23 таких школах в регионе, где болеют примерно 20% педсостава.

Министр отметил, что заболеваемость среди школьников всех возрастов не вызывает опасений, но тревожно за учителей, технических работников, других сотрудников образовательных учреждений. Сейчас на больничных находятся больше 700 человек педсостава.

При этом в региональном минобре пока не видят причин для возвращения дистанционного обучения после выхода с каникул.

- Мы рассматриваем эту дополнительную неделю с профилактической точки зрения, - подчеркнул Аникеев. - Мы надеемся, что за это время болеющие учителя смогут поправиться.

Отметим, что главы администраций других районов области также имеют право продлить каникулы в школах. Об этом ранее сообщал губернатор Владислав Шапша. Однако пока больше никто не сообщал о принятии такого решения. А представители Жуковского, Козельского, Тарусского и Бабынинского районов подтвердили, что у них учеба начнется 9 ноября.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.