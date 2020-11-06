В еще одном районе Калужской области продлили школьные каникулы

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 6 ноября, на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Владислав Шапша, стало известно о продлении школьных каникул до 15 ноября в Калуге и Обнинске. Такое же решение принято по Боровскому району, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

- На основе анализа эпидемиологической ситуации в регионе было принято решение о продлении каникул на одну неделю в школах Калуги, Обнинска и Боровского района, - подчеркнули в министерстве. - В районах области, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости среди учителей, решение о продлении каникул примут главы муниципальных образований. На каникулы могут уйти и отдельные школы в районах со спокойной эпидобстановкой в случае заболевания большого количества учителей. Администрация школ проинформирует учащихся и их родителей о принятом решении.

Напомним, 6 ноября в Калужской области зафиксирован максимальный дневной прирост больных коронавирусом за весь период пандемии – 129 новых случаев. Медики также подтвердили три новые смерти. Больше всего пациентов с коронавирусом сейчас в Калуге, Боровском, Людиновском районах, Обнинске, Кировском, Дзержинском, Козельском, Малоярославецком и Жуковском районах.

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