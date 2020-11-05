В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 5 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 127 случаев заболевания коронавирусом. Это максимальное число заболевших за осень 2020 года и повторение абсолютного рекорда, который был установлен 21 мая. Общее количество зараженных достигло 12 543
Выздоровели еще 47 человек. Всего с болезнью справились 9512 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 86 жителей нашего региона.
В региональном оперативном штабе в четверг, 5 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2945 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 5 ноября 2020 года.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил подробности о постанвоках лекарств от коронавируса в аптеки области.
Тем временем
Как перестать тревожиться из-за второй волны коронавируса. Подробности.
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