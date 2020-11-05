В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 5 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 127 случаев заболевания коронавирусом. Это максимальное число заболевших за осень 2020 года и повторение абсолютного рекорда, который был установлен 21 мая. Общее количество зараженных достигло 12 543

Выздоровели еще 47 человек. Всего с болезнью справились 9512 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 86 жителей нашего региона.

В региональном оперативном штабе в четверг, 5 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2945 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1218 (+27 к предыдущему дню),

Боровский район – 241 (+8),

Людиновский район – 193 (+2),

Обнинск – 168 (+9),

Кировский район – 162 (+5),

Дзержинский район – 139 (+6),

Козельский район – 135 (+9),

Малоярославецкий район – 109 (+5),

Жуковский район – 106 (+2),

Медынский район – 94 (-1),

Бабынинский район – 92 (+1),

Сухиничский район – 66 (+1),

Мещовский район – 32 (+1),

Юхновский район – 32 (+3),

Жиздринский район – 31 (0),

Ферзиковский район – 24 (+1),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Износковский район – 15 (0),

Перемышльский район – 15 (-2),

Тарусский район – 11 (0),

Думиничский район – 9 (0),

Хвастовичский район – 9 (+1),

Мосальский район - 8 (+1),

Барятинский район – 7 (+1),

Ульяновский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 5 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил подробности о постанвоках лекарств от коронавируса в аптеки области.

Тем временем

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