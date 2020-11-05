В Калужской области назвали сроки поступления лекарств от коронавируса в аптеки

В последние дни калужане жалуются в соцсетях, что выписываемые врачами лекарства от коронавируса в аптеках невозможно найти. Калужский минздрав объяснял, что на складах препараты есть, однако в конкретных аптеках их может некоторое время не быть. А в среду, 4 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША опубликовал в соцсетях статистику по спросу на различные препараты в сентябре и октябре, а также данные о том, когда ожидаются новые партии.

- Спрос на препараты вырос, - отметил глава региона. - Лекарства, рекомендованные Протоколами Минздрава, либо их аналоги есть. В ближайшие дни будут новые крупные поставки. По одному препарату, на который возник ажиотажный спрос, скажу отдельно. Некоторые врачи выписывают в качестве вспомогательного средства Курантил. В Перечне лекарств для лечения коронавируса этого препарата нет. Но поскольку спрос на него большой, в ближайшее время будет поставка крупной партии этого препарата или его аналога.

Дипиридамол (аналог Курантила). Реализация в сентябре – 148, в октябре – 450, остаток – 0. Ожидаемое поступление после 9 ноября – 6000.

Цефтриаксон. Реализация в сентябре – 7550, в октябре – 24120, остаток – 5500. Ожидаемое поступление после 9 ноября – 50000.

Цефтазидим (аналог Цефтриаксона). Реализация в сентябре – 1267, в октябре – 4200, остаток – 5500. Ожидаемое поступление после 9 ноября – 10000.

Умифеновир (аналог Арбидола). Реализация в сентябре – 1573, в октябре – 3556, остаток – 2100. Ожидаемое поступление до 9 ноября – 1000.

Азитромицин. Реализация в сентябре – 4318, в октябре – 6995, остаток – 2500. Ожидаемое поступление после 9 ноября – 10000.

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. Реализация в сентябре – 1455, в октябре – 3444, остаток – 1521. Ожидаемое поступление до 9 ноября – 3000.

Эноксапарин натрия. Реализация в сентябре – 1222, в октябре – 520, остаток – 214. Ожидаемое поступление после 9 ноября – 1500.

Интерферон Альфа-2В. Реализация в сентябре – 1415, в октябре – 2950, остаток – 1016. Ожидаемое поступление до 9 ноября – 600.

Осельтамивир. Реализация в сентябре – 279, в октябре – 1459, остаток – 1550. Ожидаемое поступление до 9 ноября – 2000.

Напомним, 4 ноября Калужская область вновь обновила осенний рекорд по приросту больных коронавирусом – 125 новых случаев за сутки. Скончались еще два пациента.

Тем временем

В День народного единства губернатор Калужской области лично поехал развозить врачей по пациентам. Подробности.

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