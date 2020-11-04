Владислав Шапша развозит врачей по больным

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил, что в России отмечают этот важный праздник в непростое время.

- Народы России всегда умели объединяться. И для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому сегодня мы решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим врачам и медикам. Взяли еще одну машину из парка Администрации и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться до пациентов, - сказал в своем обращении губернатор Калужской области Владислав Шапша.