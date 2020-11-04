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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 4 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.11.2020 17:22 0 1268
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 4 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 125 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 12416 .

Выздоровели еще 96 человек. Всего с болезнью справились 9465  калужан.

В списке жертв 86 жителей нашего региона. Два новых подтверждённых случая: житель Людиновского района 1948 года рождения и житель Калуги 1959 года рождения.

В региональном оперативном штабе в среду, 4 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2865 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1191 (+9 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 233 (+2),
  • Людиновский район – 191 (-1),
  • Обнинск – 159 (+2),
  • Кировский район – 157 (+3),
  • Дзержинский район – 133 (+2),
  • Козельский район – 16 (+2),
  • Жуковский район – 104 (0),
  • Малоярославецкий район – 104 (+2),
  • Медынский район – 95 (+4),
  • Бабынинский район – 91 (+1),
  • Сухиничский район – 65 (+1),
  • Жиздринский район – 31 (-3),
  • Мещовский район – 31 (-1),
  • Юхновский район – 29 (-1),
  • Ферзиковский район – 23 (+5),
  • Спас-Деменский район – 18 (-1),
  • Перемышльский район – 17 (0),
  • Износковский район – 15 (+2),
  • Тарусский район – 11 (+1),
  • Думиничский район – 9 (-2),
  • Хвастовичский район – 8 (0),
  • Мосальский район - 7 (0),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Ульяновский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0).

 

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет. Больничные работающие пенсионеры получат автоматически, никуда обращаться не нужно.

При этом глава региона назвал главный способ уменьшить количество заболевших коронавирусом.

Тем временем

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Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.11.2020 17:22 0 1268
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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