В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 4 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 125 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 12416 .

Выздоровели еще 96 человек. Всего с болезнью справились 9465 калужан.

В списке жертв 86 жителей нашего региона. Два новых подтверждённых случая: житель Людиновского района 1948 года рождения и житель Калуги 1959 года рождения.

В региональном оперативном штабе в среду, 4 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2865 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1191 (+9 к предыдущему дню),

Боровский район – 233 (+2),

Людиновский район – 191 (-1),

Обнинск – 159 (+2),

Кировский район – 157 (+3),

Дзержинский район – 133 (+2),

Козельский район – 16 (+2),

Жуковский район – 104 (0),

Малоярославецкий район – 104 (+2),

Медынский район – 95 (+4),

Бабынинский район – 91 (+1),

Сухиничский район – 65 (+1),

Жиздринский район – 31 (-3),

Мещовский район – 31 (-1),

Юхновский район – 29 (-1),

Ферзиковский район – 23 (+5),

Спас-Деменский район – 18 (-1),

Перемышльский район – 17 (0),

Износковский район – 15 (+2),

Тарусский район – 11 (+1),

Думиничский район – 9 (-2),

Хвастовичский район – 8 (0),

Мосальский район - 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Ульяновский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 ноября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет. Больничные работающие пенсионеры получат автоматически, никуда обращаться не нужно.

При этом глава региона назвал главный способ уменьшить количество заболевших коронавирусом.

Тем временем

В Калуге священники освятили больных коронавирусом в «красной зоне». Подробности.

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