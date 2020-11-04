В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 4 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 125 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 12416 .
Выздоровели еще 96 человек. Всего с болезнью справились 9465 калужан.
В списке жертв 86 жителей нашего региона. Два новых подтверждённых случая: житель Людиновского района 1948 года рождения и житель Калуги 1959 года рождения.
В региональном оперативном штабе в среду, 4 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2865 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 4 ноября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства №830, согласно которому с 1 ноября вводится самоизоляция для граждан старше 65 лет. Больничные работающие пенсионеры получат автоматически, никуда обращаться не нужно.
При этом глава региона назвал главный способ уменьшить количество заболевших коронавирусом.
Тем временем
В Калуге священники освятили больных коронавирусом в «красной зоне». Подробности.
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