В Калужской области ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В пятницу, 30 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал новое постановление правительства №830 О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Согласно этому документу, в нашем регионе с ноября возвращается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

- Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, с 1 по 14 ноября 2020 года и далее с 15 по 28 ноября 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, - говорится в тексте документа.

Выходить на улицу таким людям можно лишь в следующих случаях:

обращения за медицинской помощью;

следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей;

выгула домашних животных, выноса отходов.

Также в постановлении губернатора указано, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам организаций здравоохранения, работникам, переведённым на дистанционный режим работы, а также работникам из указанной категории граждан, изъявившим желание продолжить работу в штатном режиме.

Предприятиям указано при возможности перевести всех сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Исключение также составляют критически важные работники.

Полный текст постановления правительства Калужской области №830 от 30.10.2020:

Напомним, впервые режим самоизоялции для граждан старше 65 лет из-за эпидемии коронавирусной инфекции был введен в Калужской области 27 марта. Отменили его лишь спустя пять месяцев - 25 августа.

29 октября Владислав Шапша продлил масочный режим в Калужской области до 30 ноября.

За последние сутки в нашем регионе подтвердили три новые смерти от коронавируса.

В то же время в Калужской области осталось 30% свободных коек для больных коронавирусом.

Тем временем

В Калужской области ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.