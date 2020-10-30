В Калужской области осталось 30% свободных коек для больных коронавирусом

На данный момент в Калужской области остаются свободными 618 коек для больных коронавирусом. Это около 30% от всех мест для зараженных ковидом, сообщил в пятницу, 30 октября, губернатор Владислав ШАПША.

В начале нынешней недели, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ рассказывал, что в регионе планируется на 40% увеличить количество коек для лечения больных коронавирусом. К существующим 1852 прибавятся еще 738.

По последним данным в Калужской области лечатся от коронавируса 2606 человек. Существенная часть из них находится дома. О том, кому нужна госпитализация, на днях пояснили в минздраве.

- Сейчас лаборатории, которые проводят тестирование на коронавирус, переведены на семидневный режим работы, - отметил также в пятницу Шапша. - С начала пандемии сделано 232 тысяч тестов. Налаживаем работу по забору мазков у школьников, которые находятся на карантине из-за контакта с больными COVID-19. В это непростое время наша молодежь может оказать существенную поддержку региону. Студентам медицинских факультетов старших курсов будем предлагать поработать в медучреждениях в качестве помощников врачей. А будущих педагогов после окончания школьных каникул планируем привлекать для замены болеющих учителей.

Тем временем

В Калужской области машины чиновников передали трем больницам. Подробности.