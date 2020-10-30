В Калужской области машины чиновников передали трем больницам

Как мы уже рассказывали, в калужских больницах из-за огромного количества вызовов не хватает транспорта для врачей. В начале этой недели губернатор Калужской области Владислав ШАПША распорядился передать медикам 10 служебных автомобилей из парка администрации.

Вечером в четверг, 29 октября, на заседании регионального оперативного штаба стало известно, в какие больницы отправили 10 машин чиновников и одну из КФ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России.

По информации министра здравоохранения Алана ЦКАЕВА, в Детскую городскую больницу было направлено пять автомобилей, в Калужскую городскую больницу №5 и городскую поликлинику – три и два автомобиля соответственно. Одно транспортное средство передано в Калужскую областную клиническую больницу.

Также Владислав Шапша поручил министру здравоохранения привлечь студентов медицинских специальностей к практическому оказанию помощи пациентам в случае нехватки медработников в учреждениях.

Вечером 29 октября губернатор также заявил о введении новых ограничений из-за коронавируса. Посетителей ночных заведений будут регистрировать.

Тем временем

В Калужской области 13 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Подробности.