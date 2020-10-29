$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.10.2020 17:18 4 1395
В Калужской области ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений

В Калужской области пока не будут запрещать работу кафе и ресторанов в ночное время. Об этом в четверг, 29 октября, объявил на своих страницах в соцсетях губернатор Владислав Шапша. Ранее, напомним, федеральный Роспотребнадзор дал право регионам запрещать общепиту работать с 23:00 до 6:00 из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Сегодня провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Калужской области. По согласованию с региональным Роспотребнадзором решили, что в настоящее время ситуация позволяет нам не вводить полный запрет на работу в ночное время предприятий сферы общественного питания и организации зрелищно-развлекательных мероприятий, - подчеркнул Шапша. - Но при условии жёстких ограничений.

По словам главы региона, неукоснительно должны соблюдаться все санитарные нормы.

- Кроме того, предприятия должны вести регистрацию посетителей для установления круга контактов на случай выявления коронавируса. Дал поручение организовать строгий контроль за этим, - заявил губернатор.

Как именно будет организован учет, пока не сообщается.

Напомним, в Калужской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом.

Тем временем

В Калужской области продлили масочный режим до 30 ноября. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.10.2020 17:18 4 1395
Тэги: коронавирус общество владислав шапша здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
МегаФон становится совладельцем видеосервиса START
Банк «Открытие»: добро пожаловать в новый офис в Обнинске!
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
Специалисты Калугаэнерго перевыполнили годовой план по ремонту ВЛ за 9 месяцев 2020 года
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Всего проголосовало: 887
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Фирменная продукция от производителя Leatherman
Профессиональный статистический коллтрекинг
Услуги стоматолога в Калуге

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru