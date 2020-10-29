В Калужской области ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений

В Калужской области пока не будут запрещать работу кафе и ресторанов в ночное время. Об этом в четверг, 29 октября, объявил на своих страницах в соцсетях губернатор Владислав Шапша. Ранее, напомним, федеральный Роспотребнадзор дал право регионам запрещать общепиту работать с 23:00 до 6:00 из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Сегодня провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Калужской области. По согласованию с региональным Роспотребнадзором решили, что в настоящее время ситуация позволяет нам не вводить полный запрет на работу в ночное время предприятий сферы общественного питания и организации зрелищно-развлекательных мероприятий, - подчеркнул Шапша. - Но при условии жёстких ограничений.

По словам главы региона, неукоснительно должны соблюдаться все санитарные нормы.

- Кроме того, предприятия должны вести регистрацию посетителей для установления круга контактов на случай выявления коронавируса. Дал поручение организовать строгий контроль за этим, - заявил губернатор.

Как именно будет организован учет, пока не сообщается.

Напомним, в Калужской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом.

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