В Калужской области продлили масочный режим до 30 ноября

В четверг, 29 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление правительства №828 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Этим документом, который уже официально опубликован, режим повышенной готовности в Калужской области продлен до 30 ноября. Соответственно, продляется и обязанность носить маски во всех общественных местах. Торговые объекты, заведения общественного питания и другие организации при этом не должны пускать внутрь клиентов без масок.

Больше никаких ограничений новое постановление правительства не вводит.

Полный текст постановления правительства Калужской области №828 от 29.10.2020:

Напомним, 29 октября в Калужской области подтвердили еще 107 новых случаев коронавируса.

В городе продолжают отменять и переносить на 2021 год концерты.

А зрителей перестали пускать на спортивные соревнования.

Тем временем

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