В Калужской области за сутки 107 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 107 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 731, сообщили KP40 в четверг, 29 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 89 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 046 жителей Калужской области. Лечится продолжают 2606 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 581 693. Вылечились – 1 186 041, умерли – 27 301.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 29 октября 2020 года.

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

Тем временем

Калужский минздрав рассказал, каких пациентов с коронавирусом оставят лечиться дома. Подробности.

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