Калужский губернатор сообщил о важных решениях по коронавирусу в новом видеообращении

Поздно вечером в понедельник, 26 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новое видеообращение к калужанам по ситуации с коронавирусом. Он сообщил о нескольких важных решениях, принятых правительством региона.

Как рассказал глава региона, из бюджета дополнительно выделят около 70 миллионов рублей на закупку медикаментов и средств защиты для врачей.

- И еще о лекарствах. Жители сообщают, что, получив рецепт от врача, невозможно купить то или иное средство в наших аптеках, - отметил Шапша. - Сообщаю вам, что эта ситуация сложилась из-за неготовности ряда дистрибьюторов и аптечных сетей к работе с общероссийской системой маркировки препаратов. Сегодня принято решение о том, что эта система переходит в уведомительный режим. И при наличии препаратов, а такие препараты у нас есть на складах аптек, можно будет без использования этой системы осуществить отпуск тем, кому это необходимо. А по основной массе препаратов запас на целых четыре с половиной месяца. Некоторых специфических лекарств действительно не так много. Не так много их не только в Калужской области, но и в стране. Но есть их аналоги. И поэтому сегодня с министерством здравоохранения мы договорились о том, что врачи будут выписывать рецепты в соответствии с теми лекарствами, которые на сегодняшний день используются в протоколах, утвержденных минздравом, и в наличии находятся у нас в аптечной сети.

Также губернатор напомнил о начале производства медицинского кислорода в Калужской области, увеличении количества коек в больницах и передаче 10 автомобилей администрации в помощь калужским врачам.

Предыдущее видеообращение Шапша размещал на прошлой неделе.

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