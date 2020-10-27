Калужский губернатор поручил передать врачам не менее 10 служебных автомобилей администрации

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил своей администрации и министерствам региона выделить служебный автотранспорт для помощи врачам.

Позже в соцсетях глава региона уточнил: медикам выделят не менее 10 служебных автомобилей с 27 октября. Калужские врачи смогут их использовать столько, сколько понадобится.

Ранее, напомним, мы сообщали, что медики калужской больницы №5 обратились к калужанам с просьбой о помощи. В учреждение здравоохранения поступает около 400-500 вызовов каждые сутки. Врачам не хватает транспорта, многие ходят на вызовы пешком.

За последние сутки в Калужской области выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом.