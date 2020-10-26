За сутки в Калужской области 99 человек заболели коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 99 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 421, сообщили KP40 в понедельник, 26 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 17 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 8 823 жителя Калужской области. Лечится продолжают 2519 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 531 224. Вылечились – 1 146 096, умерли – 26 269.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 26 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали, что врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи. Им нужны волонтеры с транспортом.

В школах Калуги семь классов закрыли на карантин.

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