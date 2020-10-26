Врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи

«Калужская городская больница №5» обратилась к волонтерам с призывом о помощи. Текст сообщения опубликован в официальном сообществе больницы в «ВКонтакте».

- В связи с ростом заболеваемости увеличилось количество вызовов, - сообщают медики. - В среднем 450-500 вызовов за сутки! Собственного транспорта в больнице не хватает, врачи вынуждены ходить пешком. Вызовов на одного доктора в сутки – до 65. Мы обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам. Давайте поможем вместе тем, кому это необходимо сегодня. Сегодня чей-то ребенок, отец, муж болеет, завтра болезнь может, к сожалению, прийти и в ваш дом. Не болейте! И творите добро!

Желающие помочь калужским медикам могут звонить по телефону 8 (4842) 74-60-54.

Ранее, напомним, резко увеличилось время ожидания скорой помощи в Калуге. В ночь на 23 октября некоторые пациенты ждали около 8 часов. Главный врач «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Виктория Кардаш пояснила в комментарии KP40, что количество вызовов в октябре выросло в три раза. Всему виной эпидемии коронавируса.

В последние дни в Калужской области фиксируется более 100 новых случаев коронавируса в сутки.

Нехватку медиков ранее признавал и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

UPD. В Калужской области машины чиновников передадут врачам.

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