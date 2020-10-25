В Калужской области снова более 100 человек заболело коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, заболели 102 человека. Всего в области зарегистрировано уже 9999 случаев заражения.

Выздоровели 23 жителя области. Общее число справившихся с болезнью теперь равняется 8806.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 79 человек.

На лечении остаются 2437 калужан.

Ситуация по районам на сегодня: