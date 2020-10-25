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В Калужской области снова более 100 человек заболело коронавирусом

Николай Егоров
Опубликовано: 25.10.2020 16:15 2 2315
В Калужской области снова более 100 человек заболело коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, заболели 102 человека. Всего в области зарегистрировано уже 9999 случаев заражения.

Выздоровели 23 жителя области. Общее число справившихся с болезнью теперь равняется 8806.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 79 человек.

На лечении остаются 2437 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 981 (+53 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 204 (-2),
  • Боровский район – 175 (+9),
  • Людиновский район – 173 (+2),
  • Кировский район – 128 (+2),
  • Дзержинский район – 103 (+2),
  • Медынский район – 100 (0),
  • Жуковский район – 87 (+2),
  • Козельский район – 86 (0),
  • Малоярославецкий район – 74 (+3),
  • Бабынинский район – 68 (+2),
  • Сухиничский район – 48 (+1),
  • Жиздринский район – 35 (0),
  • Мещовский район – 28 (0),
  • Юхновский район – 20 (+2),
  • Перемышльский район – 19 (+1),
  • Спас-Деменский район – 19 (+1),
  • Думиничский район – 16 (-2)
  • Ферзиковский район – 16 (0),
  • Износковский район – 12 (0),
  • Ульяновский район – 12 (-1),
  • Хвастовичский район – 10 (-1),
  • Тарусский район – 10 (+2),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 2 (0).
Николай Егоров
Опубликовано: 25.10.2020 16:15 2 2315
Тэги: Коронавирус статистика здравоохранение общество
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