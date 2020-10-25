В Калужской области снова более 100 человек заболело коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, заболели 102 человека. Всего в области зарегистрировано уже 9999 случаев заражения.
Выздоровели 23 жителя области. Общее число справившихся с болезнью теперь равняется 8806.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 79 человек.
На лечении остаются 2437 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 981 (+53 к предыдущему дню),
- Обнинск – 204 (-2),
- Боровский район – 175 (+9),
- Людиновский район – 173 (+2),
- Кировский район – 128 (+2),
- Дзержинский район – 103 (+2),
- Медынский район – 100 (0),
- Жуковский район – 87 (+2),
- Козельский район – 86 (0),
- Малоярославецкий район – 74 (+3),
- Бабынинский район – 68 (+2),
- Сухиничский район – 48 (+1),
- Жиздринский район – 35 (0),
- Мещовский район – 28 (0),
- Юхновский район – 20 (+2),
- Перемышльский район – 19 (+1),
- Спас-Деменский район – 19 (+1),
- Думиничский район – 16 (-2)
- Ферзиковский район – 16 (0),
- Износковский район – 12 (0),
- Ульяновский район – 12 (-1),
- Хвастовичский район – 10 (-1),
- Тарусский район – 10 (+2),
- Барятинский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район - 2 (0).
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