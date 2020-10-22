Губернатор Владислав Шапша опубликовал видеообращение к калужанам по ситуации с коронавирусом

В четверг, 22 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал видеообращение к калужанам по ситуации с коронавирусом.

Шапша не сделал каких-либо неожиданных заявлений, но отметил, что в Калужской области растет количество заболевших коронавирусом, но тяжелых случаев сейчас меньше, чем весной.

- Меньше людей попадает на аппараты искусственной вентиляции легких, потому что мы научились более эффективно бороться с коронавирусом, - подчеркнул губернатор. - Но сегодня на ситуацию накладываются сезонные болезни. Мы с вами, наши врачи, сама система здравоохранения, отработав полгода в экстремальных условиях, столкнулись с новым вызовом.

По словам Шапши, сразу было понятно, что коронавирус надолго станет частью нашей жизни.

- Поэтому начали готовиться заранее, - рассказал глава Калужской области. - Сегодня мы с запасом обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты, создан резерв коечного фонда, нет проблем с кислородом.

По его словам, возникает много вопросов по качеству скорой помощи и нехватки медперсонала:

- Действительно, людей пока не хватает. Медики, как и в первую волну, работают очень напряженно и самоотверженно. Но их возможности не бесконечны. Врачи тоже люди. Мы видим все случаи недоработки системы здравоохранения. И специалисты стараются максимально быстро их исправить. И это будет исправлено. Но, как я уже говорил, многое зависит от нас. Нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. На время ограничить посещение массовых мероприятий, встречи с друзьями, родственниками, особенно старшего возраста.

Напомним, за последние сутки в Калужской области зафиксировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Обнинске с 21 октября запретили проведение культурно-массовых мероприятий.

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