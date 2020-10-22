В Обнинске запретили проведение культурно-массовых мероприятий

С 21 октября в Обнинске приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий с очным присутствием жителей. Как на улице, так и в помещениях. Об этом в четверг сообщает администрация города.

Также не будут работать кружки, студии и любительские объединения.

- Такое решение принято на основании рекомендаций министерства культуры Калужской области в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - подчеркнули в администрации Обнинска. - Часть мероприятий, отменить которые не представляется возможным, будут проведены с соблюдением необходимых мер профилактики распространения вируса.

Будут ли вводиться подобные ограничения в Калуге и других районах Калужской области, пока не уточняется.

Напомним, по последним предоставленным данным в нашем регионе подтвердили 10 924 случая заболевания коронавирусом.

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