За сутки в Калужской области 39 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области еще 39 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 8 510 жителей региона, сообщили KP40 в среду, 20 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

На данный момент в Калужской области известно о 10 924 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 15 700 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 447 335. Вылечились – 1 096 560, умерли – 24 952.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 21 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.

На 21 октября в школах Калужской области 10 классов отправили на дистанционное обучение из-за того, что ученики заболели коронавирусом.

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