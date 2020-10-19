$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калуге еще одну больницу готовят для приема больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 19.10.2020 16:11 7 3322
В Калуге еще одну больницу готовят для приема больных коронавирусом

В Калуге на базе больницы №4 разобьют еще 100 коек для приема больных коронавирусом. В понедельник, 19 октября, об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая, - отметил глава региона. - Сегодня на еженедельной планерке поставил задачу министерству здравоохранения активнее готовить резервы. Это надо делать заранее и в достаточных количествах. Минфину поручил обеспечить финансирование этих мероприятий в первоочередном порядке. Сейчас у нас развернуто 1852 инфекционные койки, задействовано для лечения больных с коронавирусом и пневмонией - 1241, 611 коек свободно. В ближайшее время еще 100 коек будет организовано в четвертой больнице Калуги. Продолжим наращивать резервы.

Ранее, напомним, региональный оперативный штаб сообщал, что болеет коронавирусом в нашем регионе 2261 человек.

- С лекарствами и средствами индивидуальной защиты напряженности нет. – подчеркнул Шапша. - Есть сложности с поставками тоцилизумаба и сарилумаба. Это специфические лекарства, которые применяются при лечении коронавирусной инфекции в определенных ситуациях (учитывается тяжесть течения болезни, сопутствующие заболевания у пациента). Но есть и другие препараты, которые рекомендованы к применению в таких случаях, – гидроксихлорохин и фавипиравир. Их запасов достаточно. Тем не менее, поставки тоцилизумаба и сарилумаба надо наладить.

По словам Шапши, нужно рассчитывать на то, что количество пациентов в ближайшее время сокращаться не будет.

Также губернатор дал поручение незамедлительно принять меры по повышению оперативности работы скорой помощи и увеличению количества экипажей.

Напомним, в апреле больницу №4 в Калуге закрывали на карантин из-за коронавируса у сотрудников.

Ранее мы рассказывали, что по всей Калужской области готовят 645 новых коек для больных коронавирусом.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 19.10.2020 16:11 7 3322
Тэги: коронавирус общество статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 7 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
Банк «Открытие»: в приоритете - поддержка клиентов и развитие бизнеса
В «Известиях» вышло интервью Заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Приобрести ботинки Timberland в Санкт-Петербурге
Удобные и качественные шаблоны для CMS
Кем можно устроиться, чтобы быстро получить деньги?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru