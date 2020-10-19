В Калуге еще одну больницу готовят для приема больных коронавирусом

В Калуге на базе больницы №4 разобьют еще 100 коек для приема больных коронавирусом. В понедельник, 19 октября, об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая, - отметил глава региона. - Сегодня на еженедельной планерке поставил задачу министерству здравоохранения активнее готовить резервы. Это надо делать заранее и в достаточных количествах. Минфину поручил обеспечить финансирование этих мероприятий в первоочередном порядке. Сейчас у нас развернуто 1852 инфекционные койки, задействовано для лечения больных с коронавирусом и пневмонией - 1241, 611 коек свободно. В ближайшее время еще 100 коек будет организовано в четвертой больнице Калуги. Продолжим наращивать резервы.

Ранее, напомним, региональный оперативный штаб сообщал, что болеет коронавирусом в нашем регионе 2261 человек.

- С лекарствами и средствами индивидуальной защиты напряженности нет. – подчеркнул Шапша. - Есть сложности с поставками тоцилизумаба и сарилумаба. Это специфические лекарства, которые применяются при лечении коронавирусной инфекции в определенных ситуациях (учитывается тяжесть течения болезни, сопутствующие заболевания у пациента). Но есть и другие препараты, которые рекомендованы к применению в таких случаях, – гидроксихлорохин и фавипиравир. Их запасов достаточно. Тем не менее, поставки тоцилизумаба и сарилумаба надо наладить.

По словам Шапши, нужно рассчитывать на то, что количество пациентов в ближайшее время сокращаться не будет.

Также губернатор дал поручение незамедлительно принять меры по повышению оперативности работы скорой помощи и увеличению количества экипажей.

Напомним, в апреле больницу №4 в Калуге закрывали на карантин из-за коронавируса у сотрудников.

Ранее мы рассказывали, что по всей Калужской области готовят 645 новых коек для больных коронавирусом.

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