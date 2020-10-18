За сутки в Калужской области 101 человек заболел коронавирусом

В воскресенье, 18 октября, подтвердился 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель с 25 мая. Число заболевших выросло до 10 735 человек. Наибольший дневной прирост заболевших в нашем регионе зафиксирован 21 мая - 127.

За последние сутки выздоровели 17 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8395 жителей региона.

В списке умерших теперь 79 калужан. За сутки подтверждены две новые смерти - 86-летний житель Ферзиковского района, а также 84-летний житель Обнинска.

На лечении остается 2261 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 896 (+44 к предыдущему дню),

Обнинск – 210 (+11),

Людиновский район – 166 (+1),

Боровский район – 159 (+9),

Кировский район – 106 (+1),

Медынский район – 99 (+11),

Дзержинский район – 97 (+1),

Козельский район – 77 (+1),

Жуковский район – 76 (-1),

Малоярославецкий район – 66 (-2),

Бабынинский район – 61 (+3),

Сухиничский район – 44 (+1),

Жиздринский район – 34 (0),

Мещовский район – 23 (+1),

Перемышльский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Юхновский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 17 (-1),

Думиничский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Износковский район – 11 (+1),

Тарусский район – 11 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.

В то же время глава региона говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.

UPD. В Калужской области вводят новые ограничения из-за коронавируса.

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