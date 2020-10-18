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За сутки в Калужской области 101 человек заболел коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 18.10.2020 16:51 0 1071
За сутки в Калужской области 101 человек заболел коронавирусом

В воскресенье, 18 октября, подтвердился 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель с 25 мая. Число заболевших выросло до 10 735 человек. Наибольший дневной прирост заболевших в нашем регионе зафиксирован 21 мая - 127.

За последние сутки выздоровели 17 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8395 жителей региона.

В списке умерших теперь 79 калужан. За сутки подтверждены две новые смерти - 86-летний житель Ферзиковского района, а также 84-летний житель Обнинска.

На лечении остается 2261 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 896 (+44 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 210 (+11),
  • Людиновский район – 166 (+1),
  • Боровский район – 159 (+9),
  • Кировский район – 106 (+1),
  • Медынский район – 99 (+11),
  • Дзержинский район – 97 (+1),
  • Козельский район – 77 (+1),
  • Жуковский район – 76 (-1),
  • Малоярославецкий район – 66 (-2),
  • Бабынинский район – 61 (+3),
  • Сухиничский район – 44 (+1),
  • Жиздринский район – 34 (0),
  • Мещовский район – 23 (+1),
  • Перемышльский район – 23 (0),
  • Спас-Деменский район – 18 (0),
  • Юхновский район – 18 (0),
  • Ферзиковский район – 17 (-1),
  • Думиничский район – 16 (0),
  • Ульяновский район – 14 (0),
  • Износковский район – 11 (+1),
  • Тарусский район – 11 (0),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 октября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.

В то же время глава региона говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.

UPD. В Калужской области вводят новые ограничения из-за коронавируса.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 18.10.2020 16:51 0 1071
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша
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