За сутки в Калужской области 101 человек заболел коронавирусом

В воскресенье, 18 октября, подтвердился 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель с 25 мая. Число заболевших выросло до 10 735 человек. Наибольший дневной прирост заболевших в нашем регионе зафиксирован 21 мая - 127.
За последние сутки выздоровели 17 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8395 жителей региона.
В списке умерших теперь 79 калужан. За сутки подтверждены две новые смерти - 86-летний житель Ферзиковского района, а также 84-летний житель Обнинска.
На лечении остается 2261 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.
В то же время глава региона говорит, что другие ограничительные меры пока не планируется вводить.
UPD. В Калужской области вводят новые ограничения из-за коронавируса.
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