В Калужской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

С понедельника, 19 октября, по нашим данным, в Калужской области будут приостановлены или отменены все официальные спортивно-массовые мероприятия. Эту информацию нам подтвердили знакомые с ситуацией тренеры.

Тренерскому составу спортивных школ о таком решении было объявлено заранее. Именно поэтому некоторые финальные матчи региональных соревнований прошли раньше назначенного срока, а именно 17 и 18 октября.

Тренировочный процесс в спортивных школах Калужской области приостановлен не будет.

Весной подобный приказ был подписан действующим на тот момент министром спорта Калужской области Алексеем Логиновым 16 марта. Руководителям всех подведомственных учреждений Минспорта было приказано отменить проведение мероприятий.

Послабления для спортсменов были введены только 30 июля.

Главной проблемой для региональных спортивных федераций станет невозможность проведения чемпионатов и первенств Калужской области. Именно по итогам этих соревнований формируются списки сборных команд и происходит отбор для участия в турнирах Центрального федерального округа.

Напомним, в воскресенье, 18 октября, в Калужской области зафиксирован наибольший дневной прирост заболевших ковидом с 25 мая.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на этой неделе попросил работодателей перевести некоторые категории сотрудников на удаленную работу. При этом 16 октября он рассказал, что ограничительные меры вводить не планируется.

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