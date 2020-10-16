Владислав Шапша: «Ограничительные меры никому не нужны»

В пятницу, 16 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в очередной раз напомнил о необходимости использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Ограничительные меры никому не нужны, - заявил он. - И пока мы не планируем их вводить. Но это при условии, что на время продолжающейся пандемии ношение масок в общественных местах и транспорте, социальное дистанцирование станут правилом для всех. И, конечно, на предприятиях и организациях должны неукоснительно соблюдаться все санитарные нормы.



По словам Шапши, эту позицию поддержало бизнес-сообщество региона.

- Сегодня в Торгово-промышленной палате в формате бизнес-завтрака пообщались с предпринимателями, - рассказал глава региона. - Представители разных сфер бизнеса рассказали о том, как справляются с последствиями пандемии. Весенне-летний период действия ограничительных мер был очень сложным. Меры господдержки, принятые на федеральном и региональном уровнях, по мнению предпринимателей, - это не просто помощь, они позволили выжить бизнесу. Плюс поддержка Агентства развития бизнеса и ТПП - информационная, организационная, методическая. Много из того, о чем сегодня говорили предприниматели взял на карандаш. Из основных тем – развитие инфраструктуры, в том числе на селе, налоги, субсидии. Будем и дальше использовать все возможности и инструменты для поддержки и развития бизнеса в регионе.