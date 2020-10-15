Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в четверг, 15 октября, обратился к руководителям калужских предприятий с просьбой перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

Он объяснил это ростом заболеваемости коронавирусом.

- В регионе растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В этих условиях, прежде всего, надо защитить тех, кто в группе риска. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с настоятельной рекомендацией: если есть техническая возможность, прошу перевести на удаленную работу сотрудников, входящих в следующие категории:

беременных женщин;

родителей с малолетними детьми и воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет;

приемных родителей (опекунов, попечителей), воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет;

инвалидов и людей, имеющих хронические заболевания;

людей в возрасте старше 65 лет.

Глав региона отметил, что ряд предприятий уже применяют практику гибкой формы занятости.

- Считаю, именно в таких непростых условиях важно проявить социальную ответственность и принять все возможные меры для сохранения жизни и здоровья калужан, - подчеркнул Шапша.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил бизнес перевести часть сотрудников на удаленную работу из-за роста заболеваемости коронавирусом. А вы согласын работать из дома? Да, перейду на удаленку или уже перешел Согласен, но нет такой возможности Не согласен, но придется Не согласен и не буду переходить Я всегда работаю из дома Я не работаю Другой ответ (напишу в комментариях) Голосование заканчивается 29/10/2020

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