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Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2020 19:50 2 1274
Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в четверг, 15 октября, обратился к руководителям калужских предприятий с просьбой перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. 

Он объяснил это ростом заболеваемости коронавирусом.

- В регионе растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В этих условиях, прежде всего, надо защитить тех, кто в группе риска. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с настоятельной рекомендацией: если есть техническая возможность, прошу перевести на удаленную работу сотрудников, входящих в следующие категории:

  • беременных женщин;
  • родителей с малолетними детьми и воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет;
  • приемных родителей (опекунов, попечителей), воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет;
  • инвалидов и людей, имеющих хронические заболевания;
  • людей в возрасте старше 65 лет.

Глав региона отметил, что ряд предприятий уже применяют практику гибкой формы занятости.

- Считаю, именно в таких непростых условиях важно проявить социальную ответственность и принять все возможные меры для сохранения жизни и здоровья калужан, - подчеркнул Шапша.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил бизнес перевести часть сотрудников на удаленную работу из-за роста заболеваемости коронавирусом. А вы согласын работать из дома?

 Голосование заканчивается 29/10/2020

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2020 19:50 2 1274
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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