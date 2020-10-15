За последние сутки в Калужской области 88 человек заболели коронавирусом

В четверг, 15 октября, в Калужской области подтвердились88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 447 человек.
За последние сутки выздоровели 57 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8269 жителей региона.
В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 2104 человека.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 октября 2020 года.
Напомним, 13 октября в Калужской области ужесточили масочный режим.
UPD. Владислав Шапша попросил перевести часть калужан на удаленную работу. Вот о каких категориях идет речь. Подробности.
Тем временем
В Калужской области готовят 645 новых коек для больных коронавирусом. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!