За последние сутки в Калужской области 88 человек заболели коронавирусом

В четверг, 15 октября, в Калужской области подтвердились88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 447 человек.

За последние сутки выздоровели 57 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8269 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 2104 человека.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 787 (+25 к предыдущему дню),

Обнинск – 220 (-13),

Людиновский район – 158 (+5),

Боровский район – 149 (+1),

Кировский район – 98 (+2),

Дзержинский район – 95 (+1),

Медынский район – 88 (-1),

Жуковский район – 82 (-1),

Козельский район – 73 (+3),

Малоярославецкий район – 63 (+2),

Бабынинский район – 57 (+1),

Сухиничский район – 42 (+2),

Жиздринский район – 33 (0),

Мещовский район – 21 (0),

Перемышльский район – 21 (+1),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (-2),

Ферзиковский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 14 (+1),

Юхновский район – 13 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (+1),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (+2),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 октября 2020 года.

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