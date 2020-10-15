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За сутки в Калужской области 57 человек вылечились от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 15.10.2020 10:35 1 1022
За сутки в Калужской области 57 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 57 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 8 269 жителей региона, сообщили KP40 в четверг, 15 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 10 359 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса. За весь период - 1 354 163. Вылечились – 1 048 097, умер – 23 491.

Официальне данные по коронавирусу в Калужской области на 15 октября 2020 года.

Официальне данные по коронавирусу в Калужской области на 15 октября 2020 года.

Официальне данные по коронавирусу в Калужской области на 15 октября 2020 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 15.10.2020 10:35 1 1022
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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