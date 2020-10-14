За сутки в Калужской области 90 человек заразились коронавирусом

В среду, 14 октября, в Калужской области подтвердились 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 359 человек.

За последние сутки выздоровел 51 пациент. Всего с болезнью справились уже 8212 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 2073 человека.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 762 (+35 к предыдущему дню),

Обнинск – 233 (-2),

Людиновский район – 153 (+3),

Боровский район – 148 (+3),

Кировский район – 96 (+5),

Дзержинский район – 94 (+2),

Медынский район – 89 (+2),

Жуковский район – 83 (+1),

Козельский район – 70 (-10),

Малоярославецкий район – 61 (-3),

Бабынинский район – 56 (0),

Сухиничский район – 40 (+3),

Жиздринский район – 33 (+1),

Мещовский район – 21 (0),

Перемышльский район – 20 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 16 (+1),

Ульяновский район – 13 (+1),

Юхновский район – 13 (-3),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (-1),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 3 (+1),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2020 года.

Напомним, 13 октября в Калужской области ужесточили масочный режим.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.