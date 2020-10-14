За сутки в Калужской области 90 человек заразились коронавирусом

В среду, 14 октября, в Калужской области подтвердились 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 359 человек.
За последние сутки выздоровел 51 пациент. Всего с болезнью справились уже 8212 жителей региона.
В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 2073 человека.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 762 (+35 к предыдущему дню),
- Обнинск – 233 (-2),
- Людиновский район – 153 (+3),
- Боровский район – 148 (+3),
- Кировский район – 96 (+5),
- Дзержинский район – 94 (+2),
- Медынский район – 89 (+2),
- Жуковский район – 83 (+1),
- Козельский район – 70 (-10),
- Малоярославецкий район – 61 (-3),
- Бабынинский район – 56 (0),
- Сухиничский район – 40 (+3),
- Жиздринский район – 33 (+1),
- Мещовский район – 21 (0),
- Перемышльский район – 20 (0),
- Спас-Деменский район – 19 (0),
- Думиничский район – 18 (0),
- Ферзиковский район – 16 (+1),
- Ульяновский район – 13 (+1),
- Юхновский район – 13 (-3),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (-1),
- Барятинский район – 6 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 3 (+1),
- Мосальский район - 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2020 года.
Напомним, 13 октября в Калужской области ужесточили масочный режим.
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