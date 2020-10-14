В Калужской области 8212 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 51 человек вылечился от коронавируса. Всего с болезнью справились 8 212 жителей региона, сообщили KP40 в среду, 14 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 10 269 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 14 231 новый случай коронавируса. За весь период - 1 340 409 Вылечились – 1 039 705, умерли – 23 205.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2020 года.

Тем временем

В Калужской области ужесточили масочный режим. Подробности.

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