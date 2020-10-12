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В Калужской области ужесточили масочный режим

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 13.10.2020 12:10 84 21139
В Калужской области ужесточили масочный режим

Во вторник, 13 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №795. Этим документом ужесточается масочный режим в нашем регионе.

Если до этого калужане обязаны были использовать маски в общественных местах, то теперь в законодательстве прописано, что предприниматели не должны допускать в свои помещения людей без масок.

- Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги населению, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории которых осуществляется деятельность, а также в транспортные средства покупателей (потребителей), не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, - говорится в постановлении правительства Калужской области.

Если человек всё же находится в магазине без маски, то ему обязаны отказать в обслуживании.

Исключение сделано лишь для приема пищи в заведениях общественного питания. Во время еды маску можно снять.

Полный текст постановления правительства Калужской области №795 от 13.10.2020:

На данный момент масочный режим в Калужской области действует до 31 октября.

Напомним, 12 октября в Калужской области зафиксирован максимальный дневной прирост новых случаев коронавируса за последние четыре месяца.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 13.10.2020 12:10 84 21139
Тэги: коронавирус общество постановление владислав шапша
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