За сутки в Калужской области 94 человека заразились коронавирусом

В понедельник, 12 октября, в Калужской области подтвердились 94 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель с 11 июня. Число заболевших выросло до 10 177 человек.
- Резкий рост заболевших в Медынском районе связан с выявлением очагов коронавируса в двух соцучреждениях: психоневрологическом интернате и Доме-интернате для престарелых «Двуречье», - пояснили в оперштабе. - У большинства постояльцев заболевание протекает в легкой форме, им своевременно оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Их состояние удовлетворительное, чувствуют они себя нормально.
За последние сутки выздоровел 21 пациент. Всего с болезнью справились уже 8074 жителя региона.
В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 2029 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 октября 2020 года.
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