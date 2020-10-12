За сутки в Калужской области 94 человека заразились коронавирусом

В понедельник, 12 октября, в Калужской области подтвердились 94 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Это самый высокий показатель с 11 июня. Число заболевших выросло до 10 177 человек.

- Резкий рост заболевших в Медынском районе связан с выявлением очагов коронавируса в двух соцучреждениях: психоневрологическом интернате и Доме-интернате для престарелых «Двуречье», - пояснили в оперштабе. - У большинства постояльцев заболевание протекает в легкой форме, им своевременно оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Их состояние удовлетворительное, чувствуют они себя нормально.

За последние сутки выздоровел 21 пациент. Всего с болезнью справились уже 8074 жителя региона.

В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 2029 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 692 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 264 (+2),

Людиновский район – 150 (0),

Боровский район – 144 (0),

Медынский район – 92 (+81),

Дзержинский район – 89 (-4),

Жуковский район – 86 (+1),

Кировский район – 85 (0),

Козельский район – 83 (0),

Малоярославецкий район – 70 (-1),

Бабынинский район – 56 (-1),

Сухиничский район – 37 (-1),

Жиздринский район – 32 (0),

Мещовский район – 21 (-1),

Перемышльский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (-1),

Ферзиковский район – 15 (-2),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 9 (-2),

Тарусский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 2 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 октября 2020 года.

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