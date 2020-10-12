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В Калужской области вспышка коронавируса зафиксирована в двух интернатах

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2020 10:42 0 345
В Калужской области вспышка коронавируса зафиксирована в двух интернатах

В Калужской области зафиксирована вспышка коронавируса в двух закрытых социальных учреждениях в Медынском районе - психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых «Двуречье». В понедельник, 12 октября, об этом сообщил губернатор области Владислав ШАПША.

- Коронавирус подтвержден у 81 человека, 29 из них госпитализировано, - рассказал он. - Остальные проходят лечение в интернатах. У них заболевание протекает в легкой форме. Их состояние удовлетворительное, чувствуют они себя нормально.

По словам губернатора, в зданиях интернатов выделены «чистые зоны» и санпропускники для сотрудников. Четыре раза в день проводится термометрия и измерение сатурации у всех проживающих. Осуществляется дезинфекция помещений.

Шапша отметил, что учреждения обеспечены необходимыми лекарствами, в них направлены дополнительные комплекты средств индивидуальной защиты.

- Совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, - заявил губернатор. - По предварительным данным, занос инфекции мог быть связан с тем, что между тестированием социальных работников и их заходом на смену в учреждения прошло несколько дней. Поручил организовать тестирование соцработников за сутки до захода на смену, в эти сутки контакты с внешним миром должны быть сведены к минимуму, чтобы повторения таких ситуаций у нас не было.

Напомним, во время первой волны коронавируса, в апреле этого года, в Калужской области была вспышка коронавируса в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Думиничском районе. Тогда заразились сразу 53 человека.

Ранее мы публиковали данные по коронавирусу в Калужской области на 12 октября 2020 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2020 10:42 0 345
Тэги: коронавирус общество статистика владислав шапша здравоохранение
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