В Калужской области очаг коронавируса нашли в доме престарелых

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за сутки выявили 73 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заражённых выросло до 845. При этом 53 новых больных нашли в Думиничском районе. Ситуацию прокомментировал врио губернатора Владислав Шапша.

- В области выявлен очаг коронавирусной инфекции в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов, находящемся в Думиничском районе, - пояснил он. - На данный момент уже проведено обследование и тестирование всех проживающих, назначено лечение тем, у кого диагноз подтвержден. Остальные проживающие изолированы. У всех выявленных зараженных заболевание протекает в легкой форме, симптомы заболевания отсутствуют. Тот факт, что несмотря на предпринятые меры, не удалось избежать возникновения очага, еще раз подчеркивает то, что инфекция covid-19 особенно опасна, в том числе из-за легкости ее распространения.

На данный момент больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.

Ранее у нас выходил фоторепортаж о жизни Новослободского дома-интерната в Думиничском районе.

Тем временем

В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.

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