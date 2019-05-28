Креативные старушки, или Как скинуть 10 лет с помощью пластилина

— Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? — под гармошку самозабвенно выводят старики. Кто в силу болезни не в состоянии петь, покачивает в такт ногой или головой.

Ежевечерний концерт в Новослободском доме-интернате в Думиничском районе в самом разгаре. В хоре голосов особенно выделяется один, по-молодецки звонкий.

— Это поёт Раиса Михайловна, — объясняют сотрудники заведения. — Её муж был гармонистом, видно, и она с ним выступала.

Хотя Раисе Михайловне 83 года, пожилая женщина так исполняет частушки, что ноги сами просятся в пляс.

Спасительный пластилин

Стены в комнате Раисы Михайловны увешаны яркими картинами — цветами и животными. Все они из пластилина.

— Вы по интернату пройдитесь, поглядите, что бабка делает: кругом всё моё! — говорит Раиса ЧЕРНИКОВА.

— Так мне понравилось, что я уже без этого не могу — тянет. Бывает, пластилин такой жёсткий попадается, аж до мозолей. Но дня два-три отдохнут пальцы, и всё, говорю: «Валерьевна, давай мне картинку!»

Психолог Людмила ЦВЕЛОДУБ, она же Валерьевна, объясняет, что несколько лет назад в интернате нестандартным способом стали тренировать мелкую моторику у подопечных — пожилые люди занялись лепкой картин. Пластилин — один из самых доступных материалов. Особых навыков и умений не требуется. А вот удовольствия и радости доставляет массу.

В молодости Раисе Михайловне было недосуг картины «выводить» — трудилась на селе, воспитывала сыновей.

— Слава Богу, хоть в чём-нибудь себя нашла. От всего отвлекаюсь, и время быстрее проходит, — говорит она, ловко скручивая пластилин в шарики.

— Она за последнее время даже будто помолодела! Стала лучше себя чувствовать, — говорит психолог.

Её подруга - Галина Петровна КУЗНЕЦОВА – также любит лепить.

- Проснулась, позавтракала, а потом или на улицу иду, или леплю, или кроссворды разгадываю. Вот так и день проходит. Мне интересно было, получится у меня или нет – получилось! – говорит Галина Петровна.

В соседней комнате — Антонина ЧУКОВСКАЯ.

— А я для картин одной рукой делаю заготовки — шарики, жгутики. Вторая-­то у меня не работает. Но я всегда на подхвате, — говорит женщина.

Пенсионеры настолько усовершенствовались в лепке, что порой, глядя на картину, трудно поверить, что она сделана из пластилина, а не нарисована красками.

Гладью по жизни

— Здесь мы все при деле. Каждый выбирает что-то своё, — говорит Раиса БЕЛЯЕВА.

Пожилая женщина также создаёт картины, но уже с помощью ниток.

— Вышивание очень успокаивает, от всего отключаюсь, меньше думаю о своих неприятностях. Я и вязать люблю. Да кому здесь вязать? Вот нужно было связать постояльцам на култышки, я и сделала. А сейчас взялась за вышивку. Приезжайте ко мне домой в Людиново, у меня там столько картин!

На Раисе Семёновне красивое вечернее платье, бусы, на руках — маникюр.

— А чем здесь ещё заниматься, если не собой? — говорит женщина. — Кушать приготовят, уберут, постирают.

Несколько лет назад после смерти дочери она оказалась в больнице, а потом — в интернате. Сын живёт в Санкт-Петербурге, но его адреса женщина вспомнить не может.

— Я потеряла с ним связь. Он жил на Большом проспекте Васильевского острова, — говорит она.

Сотрудники интерната пытались найти мужчину — не получилось.

В интернате у Раисы Семёновны появились подружки и, как шепчет нам её соседка по комнате, даже жених.

— Да, приходит ко мне кавалер, — смущаясь, рассказывает женщина. — Сашу я знаю с 1964 года. Это двоюродный брат моего покойного мужа. И надо же было здесь встретиться! Допытываюсь, как он сюда попал, не говорит. Я ему носки связала, белую рубашку подарила на день рождения. А он мне вот эти бусы.

«Любовь нечаянно нагрянет»

Раиса БОГДАНОВА — старожил интерната. Благодаря ей заведение буквально утопает в цветах. Горшки с бегониями всевозможных расцветок стоят на всех этажах.

— Раиса Ивановна, вот такого цветочка у меня ещё нет, — говорит психолог, разглядывая растение в комнате пенсионерки.

— Какого? Сиреневого? Так я вам дам.

Икона, книги, коробка с лекарствами и небольшая фотография с супругом — всё нехитрое убранство комнаты пенсионерки.

Мы обратили внимание на её маникюр.

- Недавно сестра ко мне приезжал, говорит: «Ну, ты, Рая, у нас как всегда – на огород и то с маникюром!» - смеётся пожилая женщина.

Своего второго мужа Раиса Ивановна встретила в интернате. Сначала он получал от неё нагоняи за пьянку, а потом предложил жить вместе.

— Когда Миша пошёл к директору и стал просить для нас комнату, она очень сильно удивилась, спросила, хорошо ли я подумала, — вспоминает пенсионерка. — Год жили без регистрации. А потом постановление вышло, что вместе могут жить только семейные. Мы и расписались. Дед был хороший, 11 лет мы были в браке, потом он ослеп, слёг и умер. Я сама за ним ухаживала, хотя директор предлагала: «Давайте мы его переведём вниз к лежачим, там за ним будут медсёстры ходить». Да как же можно, я стану переживать… У него татуировка была с именем «Рая». Спрашиваю: «Откуда у тебя моё имя?» — «Первая жена была Рая». А у меня первый муж был его тёзкой. Теперь я дважды вдова…

Когда была пободрее, вышивала, на субботники ходила. Недавно медики пришли меня осматривать, спрашивают: «Сколько вам лет?» — «41». Вижу, как у них глаза округлились. «Чего вы смотрите? Точно, мне же 71!»… Я на кладбище уже себе место приготовила, чтобы быть рядом с дедом.

Уйти в Сеть

67-летний Виктор ВОРОБЬЁВ в интернате… шьёт. И у него это хорошо получается: подушки, прихватки, рукавички — всё, что может пригодиться в быту.

— Я был наладчиком швейных машин в ателье мод. Когда машинку ремонтируешь, сам ткань прошиваешь, проверяешь, работает ли. И петли пробивал, и пуговицы пришивал. Люблю делать несложные изделия, я же не швея, — говорит мужчина.

Виктор Александрович жил в Канищево. Да дом сгорел. Сначала мужчина попал в социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, потом — сюда.

— Он очень хочет научиться работать в Интернете, даём ему ноутбук. Показали, как закачивать фильмы. У нас есть модем, но трафик, к сожалению, ограниченный, — рассказывает социальный работник Мария ДЕМБСКАЯ. — А проживающие готовы сидеть в Сети часами.

Недавно мужчина зарегистрировался на «Одноклассниках».

— Хотя мне кого-то из знакомых там искать уже поздно, — считает он.

Главный овощевод

— Я из Калуги. Моя дочь живёт на улице Пушкина, наверное, вы её знаете, — обращается к нам Алексей ВАХРУШЕВ. — Она меня три раза навещала.

Красивого мужчину в чёрной рубашке и отглаженных брюках мы встретили уже на улице. Он главный овощевод интерната.

— Четвёртый сезон занимаюсь помидорами и огурцами, — рассказывает Алексей Вахрушев. — В прошлом году по 8 вёдер помидоров снимали, в позапрошлом — по 10. Руки, ноги-то у меня целы, только астма мучает.

В теплице — чистота и порядок: грядки прополоты, стоит ведро для полива помидоров.

— За день вода должна прогреться. Помидоры нельзя поливать холодной водой, — объясняет овощевод.

— Он понимает, что здесь оказался по собственной вине. Увы, у многих мужчин такие слабости, — говорит директор интерната Лидия КОТОСОВА. — Но человек неплохой. Мы Алексея уважаем — настоящий труженик. Часто им интересуются бывшие соседи.

Молодо-зелено

Непривычно среди пенсионеров было встретить 53-летнего мужчину. Вся нехитрая биография написана на его лице.

— Я здесь самый молодой, — прихрамывая на одну ногу, Александр ФЕТИСОВ идёт показывать свои работы. Он занимается выжиганием.

— Я один такой мастер на весь интернат, — с гордостью говорит Александр.

— Он нас покидал, потом вернулся, очень просился назад, — отмечает психолог.

— Почему уходил? Как вам сказать? За плохое поведение убрали, я выпивал сильно. Но это уже в прошлом, — говорит мужчина. — Теперь если что, Валерьевна ко мне сразу идёт: «Помоги!» Меня даже записали как помощника библиотекаря. Читать люблю. Волонтёры привезли новое оборудование для выжигания, осваиваю. Я нигде этому не учился. Попробовал, сначала не пошло, а теперь сам прошу: «Найдите мне что-нибудь красивое».

Есть в интернате и местная знаменитость — Татьяна ГОРОДНИЧЕВА, хлудневская мастерица. Её навещают калужские художники, чтобы перенять секреты лепки легендарной игрушки.

Так получилось, что семьёй Татьяна Дмитриевна не обзавелась. А когда лишилась дома, оказалась в интернате.

— Мне здесь очень нравится, девочки внимательные, заботливые, — говорит пожилая женщина. – Я отсюда никуда не пойду.

В последний год она сильно сдала, ослабла, перестала делать игрушки.

— Да что грязь-то разводить, — отрезала Татьяна Дмитриевна. – Мне уже 78 лет. Я и позабыла, когда начала лепить, деточка.

9 мая к Татьяне Дмитриевне вновь приезжали гости из Калуги.

- Дали ей в руки тесто для лепки, и, пока молодой человек фотоаппарат на неё наводил, она уже петушка слепила, - говорит соседка по комнате. – Руки-то помнят.

- Раз-два, раз-два - и готово. Миленькие, что тут хитрого? – удивляется Татьяна Дмитриевна.

В интернате есть комната психологической разгрузки, где пожилые люди слушают расслабляющую музыку, общаются со специалистом.

Старики рады приезду гостей, готовы часами показывать свои работы, рассказывая, как смешивали пластилин, чтобы получился нужный оттенок, меняли узор на вышивке, вырезали, выжигали…

Две подруги: 84-летняя Марья Филипповна и 94-летняя Марья Владимировна.

Марья Владимировна из Жизды. Во время войны вместе с сестрой её угнали в Германию. Пережитый ужас, гибель сестры, порча деталей на нацистском заводе после сговора с другими девушками – всё это настолько врезалось в память, что она еле сдерживает слёзы.

- Сколько я пережила за свою жизнь: и голод, и холод. Что война! И в мирное время всё было на мне – и топор, и пила, и коса. А сейчас и не холодная, и не голодная, да руки уже не слушаются, - вздыхает женщина.

- Мы тут все удивительные. У каждого своя история. Тяжеловато, конечно, всё равно это не дом, - говорит Раиса БОГДАНОВА. - Но не бомжуем же – в чистоте, вымытые, за нами хорошо ухаживают. А что дома? Дома у меня никого нет! На своё здоровье уже не рассчитываю.