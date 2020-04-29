Калужан обязали носить маски на улице – полный текст постановления

Как мы уже рассказывали, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша объявил о введении в нашем регионе обязательного масочного режима. Утром в среду, 29 апреля, опубликован официальный документ.

- При нахождении на улице, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, - говорится в тексте постановления правительства №355 от 28.04.2020.

- Мы существенно продвинулись в поставке масок в аптечную сеть. Вопрос дефицита масок снят. Но если в какой-то конкретной аптеке масок нет или цена не устраивает, каждый в силах сшить маску своими руками, - прокомментировал ситуацию Шапша в своих соцсетях.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №355 от 28.04.2020:

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