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В Калужской области ввели строгий масочный режим

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.04.2020 22:26 21 5246
В Калужской области ввели строгий масочный режим

В Калужской области до 11 мая вводится строгий масочный режим. Вечером во вторник, 28 апреля, на заседании оперативного штаба об этом рассказал врио губернатора Владислав ШАПША.

Текст постановления на этот счёт пока не опубликован, но Шапша уже пояснил, что жители региона должны находиться в общественных местах, общественном транспорте и в магазинах только в масках. Контролем будет заниматься полиция. 

Главный полицейский региона Александр ДЕДОВ в свою очередь рассказал, что на сегодня составлено 1006 протоколов об административных правонарушениях. В ближайшие дни он пообщал усилить работу в Калуге и области. 

- Мы должны как можно собраннее пройти этот период, - уверен Шапша. - Прошу всех очень внимательно отнестись к ситуации по соблюдению масочного режима. Маска существенно снижает риск заболевания. На территории региона маски есть в  достаточном количестве. В настоящее время введение масочного режима подготовлено и оправдано.

Неделю назад, напомним, глава региона выступал против обязательного масочного режима из-за дефицита масок в аптеках.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.04.2020 22:26 21 5246
Тэги: общество коронавирус владислав шапша
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