В Калужской области изменили постановление об обязательном ношении маски

Как мы рассказывали, в Калужской области продлён режим самоизоляции до 11 мая. На этот период введён строгий масочный режим. В постановлении правительства речь шла о том, что маски нужно носить и на улице.

Однако днём в среду, 29 апреля, ситуацию прокомментировал врио губернатора Владислав ШАПША. Он заявил, что маску на улице не потребуется надевать, если рядом никого нет.

- На улице маску необходимо использовать на остановках общественного транспорта и в других местах скопления людей. Конечно, если человек один идет по улице или находится на своем дачном участке или в лесу, маску носить необязательно, - сообщил он в соцсетях.

После этого глава региона подписал новое постановление №356. В нём обязательство носить маску на улице уже не упоминается. Теперь текст сформулирован так:

- При нахождении на остановках (остановочных пунктах) общественного транспорта, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.

На утро 29 апреля в Калужской области выявлено 845 случаев заражения коронавирусом.

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