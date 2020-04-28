В Калужской области продлили режим самоизоляции

Как мы уже рассказывали, президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни до 11 мая. В Калужской области на указанный период продлят режим самоизоляции, рассказал на заседании оперативного штаба вечером 28 апреля врио губернатора Владислав ШАПША.

- В связи с решением президента считаю важным продлить период самоизоляции, который у нас был определен до 30 апреля, до конца праздников, - заявил Шапша в Калуге.

Путин ранее заявил, что необходимость продления жестких мер объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Президент отметил, что от всех потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация.

Тем временем

В Калужской области ввели обязательный масочный режим. Контролировать выполнение этой нормы будет полиция. Подробности.

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