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В России продлили нерабочий период до 11 мая

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.04.2020 17:45 8 1610
В России продлили нерабочий период до 11 мая

Нерабочий период в России из-за эпидемии коронавирусной инфекции будет продлён до 11 мая. Во вторник, 28 апреля, на совещании с руководителями регионов об этом заявил президент России Владимир ПУТИН. Его выступление сейчас продолжается в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, надо быть готовым к любому варианту развития событий, а главы регионов обязаны реагировать на обстановку, не дожидаясь команды сверху. Также по словам Путина удалось затормозить распространение инфекции. Но при этом ситуация остается очень сложной, пик ещё не пройден.

- Мы сейчас на новом серьезном этапе, - сказал Президент. - Риски заразиться сейчас как никогда до этого высоки. Мы должны дождаться, когда волна эпидения схлынет, пойдет на спад, что даст нам возможность поэтапро снимать ограничения. Мы все по этому соскучились.

Однако для этого, по словам Президента, требуется строго соблюдать режим самоизоляции. Тогда поэтапный выход из режима самоизоляции станет возможным уже с 12 мая.

Напомним, на 28 апреля в Калужской области подтверждено 772 случая заболевания коронавирусом. При этом днём во вторник стало известно о смерти ещё четырёх человек. Общее число жертв эпидемии достигло 12. Больше всего заражений в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.04.2020 17:45 8 1610
Тэги: коронавирус общество владимир путин
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