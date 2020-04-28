В Калужской области 12 человек умерли от коронавируса

В Калужской области число умерших от коронавируса выросло с 8 до 12. Такие данные днём 28 апреля опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

- Возникло много вопросов о расхождении данных между федеральной статистикой и данными, которые я разместил сегодня утром в социальных сетях, - написал он. - Причина - в несвоевременном направлении информации министерством здравоохранения области о смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в администрацию губернатора.

По данным оперативного штаба, скончались два жителя Обнинска и два жителя Кировского района. На данный момент известно о 772 подтвержденных случаях коронавируса в нашем регионе. Больше всего в Калуге, Боровском районе и Обнинске. Лечение продолжают 728 человек. Выздоровели 32.

UPD. Стали известны подробности о новых жертвах коронавируса в Калужской области.

Тем временем

В Калужской области исправительную колонию закрыли на карантин из-за коронавируса. Заболел один из сотрудников. Подробности.

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