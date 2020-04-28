Стали известны подробности о новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, во вторник, 28 апреля, в Калужской области подтвердили смерть ещё четырёх человек, заразившихся коронавирусом. Общее число жертв достигло 12. В региональном оперативном штабе подробнее рассказали о четырёх калужанах, которые умерли.

- Это два жителя Обнинска 82 и 69 лет и два жителя Кировского района 72 и 57 лет, - заявили там. - Все они имели ряд хронических заболеваний и болезнь протекала крайне тяжело, несмотря на все усилия медиков, спасти их жизни не удалось. Берегите себя и своих близких.

На данный момент известно о 772 подтвержденных случаях коронавируса в нашем регионе. Больше всего в Калуге, Боровском районе и Обнинске. Лечение продолжают 728 человек. Выздоровели 32.

Тем временем

В Калужской области исправительную колонию закрыли на карантин из-за коронавируса. Заболел один из сотрудников. Подробности.

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