В Калужской области колонию закрыли на карантин из-за коронавируса

Как стало известно нашему изданию, исправительную колонию № 3 в Товарково закрыли на карантин из-за коронавируса.

У одного из сотрудников обнаружили COVID-19. Поэтому все работники в течение двух недель будут изолированы на территории колонии.

В пресс-службе УФСИН России по Калужской области пока не дают комментарии. Отмалчивается и областной минздрав.

Однако жители посёлка сообщают в соцсетях, что этот заболевший человек - житель Калуги. Он был прикомандирован к колонии.

Мы будем следить за развитием ситуации и опубликуем официальные комментарии, когда они появятся.

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