Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 66 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 28 апреля достигло 772. Число выздоровевших за сутки выросло с 26 до 32. Умерли восемь калужан.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Медыни и Ульяново было по одному пациенту, но они уже выздоровели:

Калуга – 192 (+5 к предыдущему дню),

Боровский район – 144 (+14),

Обнинск – 130 (+5),

Малоярославецкий район – 74 (+11)

Бабынинский район – 28 (+5),

Людиновский район – 23 (+1),

Думиничский район – 22 (+4),

Износковский район – 18 (+2),

Кировский район – 16 (+4),

Дзержинский район – 13 (+5),

Жуковский район – 11,

Козельский район – 10 (+1),

Тарусский район – 9,

Перемышльский район – 9,

Мосальский – 8,

Ферзиковский район – 8,

Спас-Деменский – 4 (+3),

Барятинский район – 3,

Мещовский район – 3,

Сухиничский район – 3,

Хвастовичский район – 3,

Юхновский район – 1.

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