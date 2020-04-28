Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 66 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 28 апреля достигло 772. Число выздоровевших за сутки выросло с 26 до 32. Умерли восемь калужан.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Медыни и Ульяново было по одному пациенту, но они уже выздоровели:
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