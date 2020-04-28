Число заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 772

В Калужской области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло со вчерашних 706 до 772. Такие данные утром во вторник, 28 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Число вылечившихся выросло с 26 до 32. Восемь человек умерли. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 апреля.

Как по дням меняется статистика по коронавиурсу в Калужской области:

Суммарное количество заражений.

Новые случаи за каждый день.

Тем временем

В Калужской области резко увеличилось число тяжёлых больных коронавирусом. Подробности.

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